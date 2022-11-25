كشف البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالإضافة لبرنامج تدريب للطلاب والخريجين في مختلف المجالات بجدة.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مساعد إداري.

‏(Administrative Assistant)

2- مصمم جرافيك.

‏(Graphic Designer)

3- أخصائي تعبئة الموارد.

‏(Principal Resource Mobilization Specialist)

4- مدير التقييم المستقل.

‏(Director, Independent Evaluation)

5- مساعد أول ، دعم فني.

‏(Senior Associate, Technical Support)

6- أخصائي إدارة استمرارية الأعمال.

‏(Lead Business Continuity Management Specialist)

7- موظف المشتريات.

‏(Corporate Procurement Officer)

8- أخصائي خدمات صحية أول.

‏(Senior Health Services Specialist

وأشار إلى أن التقديم والاطلاع على المهام الوظيفية، على وظائف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقع البنك الرسمي.