كشف البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بالإضافة لبرنامج تدريب للطلاب والخريجين في مختلف المجالات بجدة.
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مساعد إداري.
(Administrative Assistant)
2- مصمم جرافيك.
(Graphic Designer)
3- أخصائي تعبئة الموارد.
(Principal Resource Mobilization Specialist)
4- مدير التقييم المستقل.
(Director, Independent Evaluation)
5- مساعد أول ، دعم فني.
(Senior Associate, Technical Support)
6- أخصائي إدارة استمرارية الأعمال.
(Lead Business Continuity Management Specialist)
7- موظف المشتريات.
(Corporate Procurement Officer)
8- أخصائي خدمات صحية أول.
(Senior Health Services Specialist
وأشار إلى أن التقديم والاطلاع على المهام الوظيفية، على وظائف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقع البنك الرسمي.
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