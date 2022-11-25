أفادت دراسة أوروبية حديثة بأن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أن يضاعف ذروة الاستجابة للتوتر، كما أن الكميات الكبيرة من الملح يمكن أن تثير القلق والعدوانية.

وقال مشرف الدراسة الدكتور ماثيو بيلي: ” أن كمية هرمون التوتر التي تظهر في البول تكون أعلى لدى الذين يتناولون المزيد من الملح، وهذا صحيح عند النساء والرجال”.

وأضاف: “هناك أيضاً أدلة على أن نظام الإجهاد هذا، المرتبط بمنطقة ما تحت المهاد في الدماغ والغدة النخامية والكظرية، يُظهر استجابة مختلفة للإجهاد، وخاصة لدى النساء، حيث أن الاستجابة تزداد.”

وتابع: “نحن نعلم أن تناول الكثير من الملح يضر بالقلب والأوعية الدموية والكُلى.”

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تخبرنا الآن أن زيادته في طعامنا تغير أيضاً الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع الإجهاد.