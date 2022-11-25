أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة
1- مدير المشروع الرئيسي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
2- مدير عمليات مركز البيانات:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
3- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال الموقع .
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