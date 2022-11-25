أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض وذلك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة

1- مدير المشروع الرئيسي:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

2- مدير عمليات مركز البيانات:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

3- مدير عمليات التطبيقات المخصصة:

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً وذلك من خلال الموقع .