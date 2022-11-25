أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها نفذت 2799 جولة رقابية خلال شهر ربيع الآخر 1444هـ، أسفرت عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية، وأسفرت عن التحقيق مع 308 شخصًا وإيقاف 138 متهمًا.

وكشفت أن المتهمين من منسوبي وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الحرس الوطني، ، العدل، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني: https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports