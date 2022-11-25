قضت محكمة جزائرية بإعدام 49 شخصاً لإدانتهم بتهمة إحراق شخص والتنكيل بجثته في منطقة القبائل عام 2021؛ فيما ستخفض الأحكام إلى الحبس مدى الحياة؛ بسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه ذهب طوعاً للمساعدة في إطفاء حرائق الغابات شمال البلاد التي أودت خلال أسبوع بحياة أكثر من 90 شخصاً، إلا أن بعض سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريباً عن المنطقة.

فقام المجني عليه بتسليم نفسه إلى الشرطة للاحتماء بها من بطش الأهالي، إلا أن الأهالي انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حياً ومثلوا بجثته، فيما ذهب آخرون لالتقاط صور “سيلفي” أمام جثته.