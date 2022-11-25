أوضح الشيخ سعد الشثري حكم البيع عبر المتاجر الإلكترونية لمن لا يملك السلعة

وقال الشثري :” هذا التعامل يكون على وجهين، الأول أن يكون وكيلا للبائع وفي هذه الحالة يجب أن يعلن البائع بأنه يقوم بتسويق سلعه وسيكون وكيلا عنه وفي هذا الحال عليه إبلاغ البائع المالك الحقيقي للسلعة بالنسبة التي يأخذها”

وأضاف ” أما الحالة الثانية فهي أن يكون وكيلا للمشتري وفي هذا الحال يلزمه إبلاغ المشترى بمقدار ما سيأخذه من نسبة في الزيادة عن السعر الأصلي ولا يلزمه أن يخبر البائع والمالك الأول، وفي الحال الثاني يكون أن اشترى السلعة ”