شهدت وسائل التواصل الاجتماعي والأوساط السورية، حزناً وألمًا على وفاة شابة بحادث مأساوي أنهى حياتها في محافظة اللاذقية.

وتفصيلاً، قضت الشابة ندى داوود بعدما سقطت هي ووالدتها في فوهة مفتوحة ومغمورة بالمياه دفعتها قوتها إلى داخل الصرف الصحي، ودخل والدها مسرعًا دون خوف لإنقاذهما، وأخرجها بعدما علقت عند نقطة تصل الأنابيب.

وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلها الأهالي وقوات الدفاع المدني لإنقاذ الشابة، إلا أنها فارقت الحياة وخرجت من الفتحة جثّة هامدة، فيما نجت الأم.

ونشرت حسابات سورية صوراً قيل أنها أظهرت والدة الشابة مكلومة تصرخ في وجه المسؤولين بينهم محافظ اللاذقية بسبب الإهمال الذي أودى بحياة ابنتها.

والجدير بالذكر أن هذه الفاجعة فتحت ندوباً عمرها أكثر من 10 سنوات، استذكروا فيها آلام الحرب الممتدة حتى اليوم وما آلت إليه أوضاعهم من تشرّد ولجوء واعتقال وفقر.