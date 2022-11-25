أوضح مختص عدة طرق ونصائح لحماية البيانات الشخصية أثناء تصفح الإنترنت

وأشار إلى أن الخطوة الأولى في الاتصال الآمن خلال تصفح الإنترنت وذلك بالنظر إلى العنوان في المتصفح والبحث في أيقونة القفل في الجهة اليسرى من العنوان والتي تعني أن المعلومات الموجودة بينك وبين الموقع مشفرة

وقال” الطريقة الثانية في كيفية التعرف اذا كانت البيانات الشخصية مسروقة، فإذا كنت تستخدم بريد إلكتروني وكلمة سر واحدة للكثير من المواقع لأن نشر هذه البيانات يسمح للكثير من القراصنة بتجريب بريدك الإلكتروني وكلمة السر في كثير من المواقع المختلفة لذلك لا توحدون كلماتكم السرية ”

وتابع” ضرورة استخدام برامج إدارة كلمات المرور والتي تصنع كلمات سر معقدة ومختلفة لكل موقع أو خدمة ويمكن استخدامها بشكل آلي للدخول لأي موقع، كما تعمل هذه البرامج بتغيير كلمات السر بعد فترة محددة “.