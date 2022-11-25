ردت مجموعة فاغنر الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”؛ بطريقة مريبة عبر إرسال هدية “فأس مضرجة بالدماء”.

و أرسلت مجموعة فاغنر الروسية ، علبة كمان بداخلها مطرقة ثقيلة “ملطخة بالدماء” إلى البرلمان الأوروبي، بحسب ما زعمت.

ففي مقطع فيديو نُشر على إحدى قنواتها على Telegram، ظهر محام يعمل تحت جناحها، حاملاً حقيبة كمان، وداخلاً إلى غرفة فارغة.

ثم وضع الرجل الحقيبة على الطاولة، ورفع غطاء العلبة، متباهياً بفأس مصقولة، نقش عند رأسها شعار Wagner، و بدا مقبضها مغطى بلون أحمر، في رسالة غامضة، لا يمكن أن يفهم معناها إلا بطريقة واحدة.

وقال يفغيني بريجوزين، مؤسس المجموعة المقاتلة، والمعروف باسم طباخ بوتين، في فيديو منفصل أنه كان ينوي إرسال تلك المطرقة إلى البرلمان باعتبارها “معلومات” قبل أن يقرر النواب الأوروبيين تصنيف فاغنر أيضاً كمنظمة إرهابية.