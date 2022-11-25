كشفت مدربة الغوص تغريد الدوسري، التي ألفت كتابًا حول رحلاتها في الغوص، عن أصعب موقف واجهته أثناء الغوص.

وقالت “الدوسري ” في حديثها على برنامج ” الراصد” المُذاع على قناة الإخبارية : ” أنها كانت بجانب أحد الغواصين، الذي كاد أن يغرق في أعماق البحر بسبب التفاف حبل على رجله ولكنها استطاعت أن تحرره بسكين.”

وأضافت:” أن مشاهدة حطام السفن القديمة مخيفة للغواصين”، لافتةً أن الغواص إذا التزم بقوانين الغوص الآمن تقل هذه المخاطر والمواقف.”