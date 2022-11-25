يُعتقد أن السيارة ذات قاعدة العجلات الطويلة هي الأفضل، لذا تعمل شركات صناعة السيارات على إنتاج وبيع نسخ قاعدة العجلات الطويلة من موديلاتها في الصين

وتوفر الكثير من شركات السيارات حصريًا للسوق الصيني نسخ “قاعدة العجلات الطويلة” من موديلات معروفة عالميًا، منها على سبيل المثال لا الحصر، الموديلات التالية:

١: سيارة تويوتا كورولا اليابانية، والتي تتوفر عالميًا بقاعدة عجلات بطول يصل إلى 4,630 ملم.

٢: سيارة بيجو 507 الفرنسية، والتي تتوفر عالميًا بقاعدة عجلات بطول يصل إلى 4,750 ملم.

٣: سيارة مرسيدس إي كلاس الألمانية، والتي تتوفر عالميًا بقاعدة عجلات بطول يصل إلى 4,935 ملم.

ويُشار إلى أن السر وراء بيع الشركات نسخ ذات قاعدة عجلات طويلة حصريًا في الصين؛ الاعتقاد الخاطئ السائد بأن السيارات ذات قاعدة العجلات الطويلة هي الأفضل؛ وأن السيارات الكبيرة “ذات قاعدة العجلات الطويلة” تعكس الهيبة والفخامة.

ويعد هناك عددًا كبيرًا من السيارات الأجنبية التي يتم إنتاجها خصيصُا للسوق الصيني دون غيره من الأسواق، ومنها على سبيل المثال، السيارات التالية:

١: بي ام دبليو الفئة الاولى سيدان، والتي تم أطلقتها الشركة الألمانية في عام 2017، واستهدفت فقط السوق الصينية.

٢: مرسيدس A-CLASS L، والتي تم الإعلان عن طرحها في معرض بكين للسيارات عام 2019، بنسخة الشاصيه الطويل من A-CLass والمخصصة للسوق الصيني .

٣: هيونداي ميسترا، والتي أطلقتها العلامة الكورية في عام 2014.

يُذكر أن السوق الصيني يعد واحدًا من الأسواق الكبيرة لتصنيع وإنتاج السيارات في العالم، كما أنه يتمتع بمبيعات محلية وعالمية كبيرة.