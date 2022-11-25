أوضح مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف هل سترتفع أسعار التأمين على متضرري السيول والكوارث الطبيعية بعد تعويضهم.

وقال بن معيوف :” ليس شرطا في ذلك لأن عملية رفع الأسعار ليس لها معيار واحد فقط وهو عملية التعويض وإنما هناك معايير أخرى أخرى اكتسابية من ضمنها المطالبات السابقة وكذلك المحفظة إلى جانب نشاط المركبة، فكل هذه المعايير تؤخذ في الاعتبار من قبل شركات التأمين”.

َوأضاف” التغطية التأمينية ضد السيول والكوارث الطبيعية للمركبات تكون إلزامية في وثائق التأمين الشامل فقط “.

فيديو | بعد تعويض متضرري السيول والكوارث الطبيعية، هل سترتفع أسعار التأمين على الذين تم تعويضهم؟ مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف يجيب #أوراق_تداول#الإخبارية pic.twitter.com/9c2h1TBWul — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 24, 2022