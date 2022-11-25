ذكرت مصادر صحافية أن المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل أصيبت بتمزق في الرباط الصليبي، الصيف الفائت.

وكتبت مجلة “شبيغل الألمانية “عن هذا الأمر قائلة: “ميركل تجلس على أريكة سوداء، تلقي ساقا على ساق وتتكئ على وسادة حمراء لامعة، في الصيف أصيبت في ركبتها في سالزبورغ (مدينة في النمسا)، في مطعم زارته مع زوجها”.

ويُشار إلى أن ميركل “انزلقت على الألواح المبللة وتمزق الرباط الصليبي”، ونُقل عنها تعليقًا قالت فيه: “النمساويون دائما متحمسون للغاية حين يتعلق الأمر بالمشاهير، ما يجعل الحادث، دوليًا تقريبا”.