أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد بجدة، عقيل العقيل، اليوم الجمعة، استقرار الأحوال الجوية في جدة، مؤكدًا أن كمية الأمطار التي شهدتها جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة.

وقال العقيل، خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”:” أن الرياح الشمالية، والشمالية الغربية تجعل الأجواء في جدة صافية وخالية من الغيوم خلال الـ24 حتى 48 ساعة المقبلة”، مُشيرًا إلى أن الأجواء في الرياض ستكون ماتعة للمتنزهين، ولا نتوقع هطول أمطار عليها .

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كان قد أكد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها جدة، أمس الخميس، شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً، مبينًا أنها أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز.