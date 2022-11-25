سخر قراء أمريكيون من “مزحة” رئيسهم جو بايدن بشأن إجرائه فحصًا طبيًا منتظمًا، بحلول نهاية العام الجاري.

ويُشار إلى أن الرئيس بايدن قد صرّح في وقت سابق، خلال محادثة مع الصحافة بأنه ينوي استكمال الفحص الطبي بحلول نهاية العام، وسأل الصحفيين ممازحًا: “هل تعتقدون أنني بحاجة إلى مثل هذا الأمر؟”.

وانهالت الردود على سؤال الرئيس الأمريكي، حيث أجابه أحد قراء صحيفة “ديلي ميل ” باسم “مساليسيبالاس” قائلا: “نعم، أعتقد أن هذا الأمر ضروري لك”.

بينما قال آخر وضع لنفسه اسم ” فكر لمرة واحدة فقط”: “ليست صحته البدنية هي التي تقلقني، المشكلة هي صحته العقلية”، وعبّر “سليكي 1 ” عن مشاطرته هذا الرأي قائلاً :”إن فحص الرأس أهم من فحص الجسد.”

وأضاف المستخدم ” رائحة الورود 1″ في توصيف حالة بايدن: “هذا الرجل واهم إذا كان يعتقد أنه في حالة بدنية رائعة”.

يُذكر أن بايدن، البالغ من العمر ثمانين عامًا يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة عمرًا في التاريخ، وهو يضع نفسه بانتظام في مواقف غريبة، فيما يعتبر معارضو الرئيس الأمريكي أن العمر والمشاكل الصحية المحتملة هي السبب في ذلك.