حكم مجلس القضاء الأعلى في العراق على المتحولة الجنسية الأمريكية “جوجو ” بالسجن 5 سنوات في 3 قضايا حيث أنها ستقضي 15 عامًا بالسجن؛ لممارستها الدعارة والابتزاز في أحد النوادي الليلية ببغداد

وكانت السلطات العراقية اعتقلت في مايو الماضي في العاصمة بغداد، فتاة تدعى “جوجو” بتهمة “الابتزاز والدعارة”.

يُذكر أن الفتاة التي تعيش في أمريكا وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق، وابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالاً طائلة على مدى السنوات الماضية”.