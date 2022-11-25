قامت فرق الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة بمباشرة بلاغًا يفيد بسقوط طفلة في حجز النوارية بمكة المكرمة من فوق ظهر خيل ووفاتها إثر إصابات متفرقة.

ويُشار إلى أن الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 10 أعوام، تعرضت إلى حادثة سقوط من أحد الأحصنة في حجز المركبات بالنوارية شمال مكة المكرمة، حيث أسقطها الخيل من على ظهره، حيث تعلقت الطفلة بالحبل، وتم سحلها على الأسفلت، كما تلقت ركلة قاتلة من الخيل، لقت على إثرها مصرعها.

وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر بعد تلقيهم البلاغ مباشرةً، وجرى نقلها إلى مستشفى حراء العام حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.