تحظى أغنية “كاتيوشا” التي غنتها الأوركسترا العربية قبل مباراة أوروجواي وكوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022، بشعبية كبيرة في أنحاء العالم .

وتعد هذه الأغنية هي رمز للحرب الوطنية العظمى ضد النازيين الألمان، إلى جانب شعبيتها.

النسخة العربية المترجمة من الأغنية

بينما النسخة الروسية من الاغنية :

ويُشار إلى أن هذه الأغنية أُطلقت للمرة الأولى خلال حفل أوركسترا موسيقى الجاز التابع للدولة في خريف عام 1938، وبدأت شعبية الأغنية تتصاعد مع تدخل الاتحاد السوفيتي في الحرب عام 1939، عندما غنتها طالبات من كلية موسكو كوداع لمجموعة من الجنود المشاركين في الحرب.

والجدير بالذكر أن هذا يدل على أهمية الأغنية ودورها في رفع معنويات المحاربين، حيث أطلق اسم الأغنية (كاتيوشا) على نوع من قاذفات الصواريخ السوفياتية التي اخترعت في الحرب العالمية الثانية.