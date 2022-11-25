كشف مقطع فيديو كواليس ما حدث داخل غرفة الملابس بين مدرب الأخضر واللاعبين في المباراة التاريخية للمنتخب الوطني ومنتخب الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

وصرخ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على لاعبي المنتخب بين الشوطين داخل غرفة الملابس قائلاً : “هل جئتم لإلتقاط صورة مع ميسي أم لجعل بلادكم فخورة بكم؟ ”

وقال رينارد: “بالتأكيد لديك الثقة فيه لأنك تعلم بأنه سيفعل كل شيء من أجلك، وأنت أيضًا ستفعل كل شيء لأجله، لذا التضامن مع بعضنا دائمًا وأن نثق في بعضنا البعض ليس بالأمر السهل “.

وأضاف “هناك دقائق قليلة من الممكن أن تعمل فارق كبير، ثقوا باللاعبين الذين سيبدؤون المباراة، ثقوا في اللاعب الذي سيدخل بديل “.