حث خطيب المسجد النبوي عبدالله البعيجان على المحافظة على الأولاد والأبناء، خلال خطبة الجمعة، قائلاً “اتقوا الله في أولادكم وبناتكم ولا تستعجلوا الطلاق لأنه بداية التفكك الأسري”

وقال البعيجان :” إن المسارعة والاستعجال في أمر الطلاق بداية معاناة التفكك الأسري والشقاق، وهو أساس النفرة بين القلوب وتشتت شمل المحبوب، وضحيته هم الأبناء الأبرياء”.

وأضاف ” الطلاق مفسد الصحبة ومفرق الأحبة ومخرب البيوت وممزق الأسر، الطلاق معيق لتربية الأبناء وسبب لضياعهم وضياع الحقوق، فرفقا بالقوارير فإن المرأة ضعيفة وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: “استوصوا بالنساء خيرا”.