شاهد .. تابع لحكومة الملالي يدعي البكاء أثناء عزف النشيد في كأس العالم

لجأت حكومة الملالي لحيلة فاشلة بحجة إظهار جانب من الشعب الإيراني داعما لهم، وسط موجة الاحتجاجات في البلاد لخلع نظام الحرس الثوري من البلاد.

وأرسلت حكومة الملالي شخصاً يدعي البكاء أثناء إلقاء النشيد الوطني الإيراني قبل مباراة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر.

والتقطت الكاميرات صورة الرجل وهو يمثل بأنه يبكي أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني.

جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب الإيراني والفرق الرياضية في البلاد يمتنعون عن ترديد نشيد الملالي قبل بدء مبارياتهم دعماً للاحتجاجات.

وتشهد إيراني منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات غاضبة بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي توفيت جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له أثناء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري.