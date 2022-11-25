الاعداد السابقة للصحيفة
الجمعة25 نوفمبر

شاهد .. تابع لحكومة الملالي يدعي البكاء أثناء عزف النشيد في كأس العالم

منذ 10 دقيقة
0
شاهد .. تابع لحكومة الملالي يدعي البكاء أثناء عزف النشيد في كأس العالم
تابعوا صدي على

لجأت حكومة الملالي لحيلة فاشلة بحجة إظهار جانب من الشعب الإيراني داعما لهم، وسط موجة الاحتجاجات في البلاد لخلع نظام الحرس الثوري من البلاد.

وأرسلت حكومة الملالي شخصاً يدعي البكاء أثناء إلقاء النشيد الوطني الإيراني قبل مباراة منتخب بلاده في كأس العالم بقطر.

والتقطت الكاميرات صورة الرجل وهو يمثل بأنه يبكي أثناء عزف النشيد الوطني الإيراني.

جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب الإيراني والفرق الرياضية في البلاد يمتنعون عن ترديد نشيد الملالي قبل بدء مبارياتهم دعماً للاحتجاجات.

وتشهد إيراني منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات غاضبة بعد مقتل الشابة مهسا أميني التي توفيت جراء الضرب المبرح الذي تعرضت له أثناء القبض عليها من قبل شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

شاهد .. تابع لحكومة الملالي يدعي البكاء أثناء عزف النشيد في كأس العالم

شاهد .. تابع لحكومة الملالي يدعي البكاء أثناء عزف النشيد في كأس العالم

منذ 10 دقيقة
0
كرات كأس العالم تشحن بالكهرباء قبل المباريات

كرات كأس العالم تشحن بالكهرباء قبل المباريات

منذ 49 دقيقة
0
1100
منتدى الثقفي يطلق مبادرة &#8221; لطائف من قوافي الطائف &#8220;

منتدى الثقفي يطلق مبادرة ” لطائف من قوافي الطائف “

منذ 57 دقيقة
0
999
شاهد .. فرحة أمير قطر بعد فوز المنتخب الإيراني

شاهد .. فرحة أمير قطر بعد فوز المنتخب الإيراني

منذ 1 ساعة
0
999
بالفيديو .. لحظة طرد حارس مرمى ويلز بعد حصوله على أول بطاقة حمراء بالمونديال

بالفيديو .. لحظة طرد حارس مرمى ويلز بعد حصوله على أول بطاقة حمراء بالمونديال

منذ 1 ساعة
1
999