انتخب الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية بالإجماع المملكة لتكون رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة.

ونشر وزير السياحة أحمد الخطيب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها :” الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية ينتخبون بالإجماع المملكة رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وأضاف” خالص الشكر لجميع أعضاء المنظمة، وأؤكد أن هذا اليوم يمثل مرحلة جديدة تقود فيه المملكة للمرة الأولى منظمة السياحة العالمية، وأتطلع إلى أن نعمل معاً لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة وشمولية” .