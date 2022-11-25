الدوري الإيطالي مهتم بـ ” تمبكتي “

كشفت تقارير إيطالية عن اهتمام بعض الأندية الإيطالية بلاعب نادي الشباب والمنتخب حسان تمبكتي خلال الموسم المقبل.

وتوجه بعض وكلاء الأندية الإيطالية إلى قطر لمراقبة ومتابعة لاعبي المنتخبات خلال كأس العالم، من أجل التعاقد مع عدد منها للموسم الجديد، وفقا لموقع “tuttomercato” الإيطالي.

وأشار الموقع الى أن الوكلاء الإيطاليين وقع اختيارهم على عدد من اللاعبين المشاركين في مونديال كأس العالم من بينهم حسان تمبكتي، الذي شارك خلال الـ90 دقيقة أمام الأرجنتين، وكان اكتشافا رائعا، وكان في حالة تركيز عالية جدا أمام رفاق ليونيل ميسي.