أصبح واين هينيسي، حارس مرمى ويلز، على أول بطاقة حمراء في كأس العالم قطر2022، وذلك عندما طرده الحكم في المباراة التي أقيمت اليوم أمام منتخب إيران.

وحصل حارس مرمى “ويلز”، على البطاقة الحمراء عندما تدخل بشكل عنيف على لاعب منتخب إيران مهدي طارمي.

وكان الحكم قد قرر في البداية إشهار بطاقة صفراء، ولكن عندما احتكم لتقنية “فار” ألغى البطاقة الصفراء، وأشهر البطاقة الحمراء معلنا طرد الحارس من المباراة.

يذكر أن منتخب إيران فاز على نظيره الويلزي بثنائية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أمريكا.