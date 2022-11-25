عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، اليوم، عن فرحته بفوز المنتخب الإيراني على منتخب ويلز في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.

ونهض أمير قطر عقب نهاية المباراة من مقعده، وأخذ يصفق احتفالا بفوز المنتخب الإيراني، وارتسمت الفرحة على وجهه مشاركا فرحة الجمهور الإيراني بهذا النصر.

يذكر أن منتخب إيران فاز على نظيره الويلزي بثنائية نظيفة في افتتاح الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط، فيما توقف رصيد منتخب ويلز عند نقطة واحدة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف أمريكا.