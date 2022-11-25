أطلق “منتدى الثقفي” عبر حسابه في تويتر مبادرة “لطائف من قوافي الطائف”، وذلك ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي.

ودعا رئيس مجلس إدارة المنتدى، الدكتور سامي بن غتار الثقفي، الشعراء والشاعرات للمشاركة في المبادرة التي تهدف لجمع القصائد التي كتبت من الشعراء المعاصرين باللغة العربية الفصحى “عمودية أو تفعيلة”، وموضوعها عن مدينة الطائف أو أحد مكوناتها الجمالية، شريطة ألايقل عدد أبياتها عن عشرة أبيات.

وأكد “الثقفي” بأن لجنة من أصحاب الاختصاص ستقوم بتحكيم القصائد وإجازة نشرها بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط الفنية والجمالية.

ونوه بأنه يحق لكل شاعر المشاركة بقصيدة واحدة فقط، مؤكدا أنه بعد اكتمال المشاركات وتحكيمها سيتم طباعتها في ديوان شعري بهذه المناسبة الغالية على أبناء الطائف.

وأكد أنه سيستمر في استقبال المشاركات حتى10 ديسمبر المقبل، من خلال الرابط التالي:لا من هنــــــــــا