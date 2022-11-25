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الجمعة25 نوفمبر

بحماسة وحضور الحسناوات.. أبرز لقطات جماهير المونديال في مباريات اليوم

منذ 19 دقيقة
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بحماسة وحضور الحسناوات.. أبرز لقطات جماهير المونديال في مباريات اليوم
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سادت أجواء الملاعب المحتضنة لمباريات كأس العالم اليوم ومدرجاتها أجواء حماسية للمشجعين الذين حرصوا على حضور قطر لتشجيع ومساندة منتخبهم في مبارياتهم بالمونديال.

واستقبلت ملاعب المونديال كافة الأعمار من المشجعين ابتداء من الأطفال وتصرفاتهم العفوية مرورا بالشباب وكافة المشجعين من جميع الأعمار الذين اشعلوا المدرجات بحماسهم وهتافاتهم.

وكان للسيدات حضورا لافتا في المدرجات، ووثقت بعض الحسناوات منهم لحظاتهم في المونديال بصور لهن وهن يتجملن بأعلام منتخب بلادهم.

يذكر أن اليوم شهد فوز المنتخب الإيراني على منتخب ويلز، فيما يخوض منتخب قطر مباراة أمام السنغال، وهولندا أمام الأكوادور، وإنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

 

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