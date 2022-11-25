تمنى الشيخ أحمد الفهد الصباح خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم.
وقال الشيخ الأحمد في الاستوديو التحليلي بقناة بي إن سبورت أن : ” فرنسا ليست سهلة والإسبان أدوا مباراة كبيرة و الألمان إن شاء الله يطلعون خارج كأس العالم” : وتابع : جايين يخربون بطولتنا ” .
يذكر أن المنتخب الألماني وبعثته تعرضوا لانتقاد كبير على المستوى العربي والعالمي بعد رفضهم الامتثال للقوانين القطرية الخاصة بمنع استخدام شارات دعم المثليين ، حيث قامت وزيرة الداخلية الألمانية بارتداء شارة المثليين ودخلت بها الملعب بحيلة ماكرة ، كما قام لاعبو المنتخب بتكميم أفواههم قبل انطلاق مباراتهم أمام اليابان.
وكان المنتخب الألماني قد خسر مباراته أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في انطلاق مشواره في كأس العالم.
الشيخ أحمد الفهد الصباح: فرنسا ليست سهلة والإسبان أدوا مباراة كبيرة و الألمان إن شاء الله يطلعون خارج كأس العالم FIFA قطر 2022™️#كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 | #Qatar2022 #WorldCup2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T1r8RutgzB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2022
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