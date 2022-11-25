تمنى الشيخ أحمد الفهد الصباح خروج المنتخب الألماني من بطولة كأس العالم.

وقال الشيخ الأحمد في الاستوديو التحليلي بقناة بي إن سبورت أن : ” فرنسا ليست سهلة والإسبان أدوا مباراة كبيرة و الألمان إن شاء الله يطلعون خارج كأس العالم” : وتابع : جايين يخربون بطولتنا ” .

يذكر أن المنتخب الألماني وبعثته تعرضوا لانتقاد كبير على المستوى العربي والعالمي بعد رفضهم الامتثال للقوانين القطرية الخاصة بمنع استخدام شارات دعم المثليين ، حيث قامت وزيرة الداخلية الألمانية بارتداء شارة المثليين ودخلت بها الملعب بحيلة ماكرة ، كما قام لاعبو المنتخب بتكميم أفواههم قبل انطلاق مباراتهم أمام اليابان.

وكان المنتخب الألماني قد خسر مباراته أمام اليابان بهدفين مقابل هدف في انطلاق مشواره في كأس العالم.