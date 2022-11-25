اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، عصر اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب بولندا يوم غدًا السبت على استاد المدينة التعليمية.

وأجرى لاعبو الأخضر عصر اليوم حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل.

وواصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

يذكر أن بعثة الأخضر ستغادر مساء اليوم مقر إقامته منتجع سيلين متجة إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.