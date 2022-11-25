كشفت تسريبات عن عزم شركة “أبل” الأميركية إحداث تغيير جذري في تصميم “آيفون 15” القادم في سبتمبر 2023.

وتضمنت التسريبات أن “أبل” تعمل على استبدال أزرار الصوت في “آيفون 15 برو”، بأخرى تعمل باللمس والاهتزاز، بحسب صحيفة “الصن” البريطانية.

وشملت التسريبات أن “أبل” قد تضيف شريحة جديدة للهاتف، تتولى مهمة إدارة أزرار اللمس هذه.

ويتطلب هذا التعديل الجذري برامج تشغيل إضافية لمحرك اللمس، علما أن أزرار اللمس ستحسّن مقاومة الماء، وتقللّ تآكل الجهاز عن طريق الحدّ من الأجزاء المتحركة.

واستبعدت التسريبات أن يدمج التغيير في طرازات “آيفون 15” العادية، ولكنه سيكون محصورا بالطراز “15 برو” فقط، والذي سيكون الأغلى.