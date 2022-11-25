أعلن الإعلامي الرياضي محمد الذايدي أن نادي الهلال عرض على لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي الانضمام لصفوفه قبل انتقاله لنادي باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

وأوضح الذايدي خلال لقائه في برنامج سوالف رياضية المذاع على قناة 24 الرياضية أن رئيس الهلال فهد بن نافل جلس مع والد ميسي قبل انتقال ابنه للفريق الفرنسي وقدم له 60 مليون يورو ولوالده 10 مليون يورو، والنصر كان يفاوض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف “الذايدي” أن رد ميسي كان: لا يمكن الآن أن أخرج من دوري أبطال أوروبا ، من الممكن بعد كأس العالم ، وبعد ذلك الهلال حوّل على كرستيانو رونالدو .