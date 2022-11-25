روى المحترف طلال المرجان قصة انتزاعه للقب بطولة “المواي تاي”من بطل تايلند.

وقال المرجان الذي حقق حزام الاحتراف في رياضة المواي تاي في مملكة تايلند ” دخولي معسكر التدريب أثار استغراب التايلانديين، حيث أن تايلاند تواجه استراليين كنديين في المعسكرات ، ولم يواجهوا مقاتلين سعوديين “.

وأضاف “تمكنت من إثبات نفسي في المعسكر ، وتم التجهيز لمدة 50 يوم ، وكنت مخير مابين اللعب ثلاثة مباريات أو مقاتلة بطل تايلند الذي حصل على آخر حزام “، مشيرا إلى أنه واجه بكل تايلند وتمكن من الفوز عليه وانتزع لقب البطولة.