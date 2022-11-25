روى المحترف طلال المرجان قصة انتزاعه للقب بطولة “المواي تاي”من بطل تايلند.
وقال المرجان الذي حقق حزام الاحتراف في رياضة المواي تاي في مملكة تايلند ” دخولي معسكر التدريب أثار استغراب التايلانديين، حيث أن تايلاند تواجه استراليين كنديين في المعسكرات ، ولم يواجهوا مقاتلين سعوديين “.
وأضاف “تمكنت من إثبات نفسي في المعسكر ، وتم التجهيز لمدة 50 يوم ، وكنت مخير مابين اللعب ثلاثة مباريات أو مقاتلة بطل تايلند الذي حصل على آخر حزام “، مشيرا إلى أنه واجه بكل تايلند وتمكن من الفوز عليه وانتزع لقب البطولة.
فيديو | المحترف طلال المرجان يروي قصة انتزاعه للقب بطولة "المواي تاي"من بطل تايلند#برنامج_120#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/JLaE8zleBH
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 25, 2022
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