أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي الضرر الذي سيلحق بمستخدمي واتساب بعد تسريب بياناتهم.

وقال “الحمادي” في لقاء على قناة “العربية” أن البيانات التي تم تسريبها هامة جداً ولا يمكن تغييرها حيث تم تسريب أرقام الجوال والمواقع والبيانات الشخصية للمستخدمين والدول وبيانات حسابات الفيس بوك المرتبطة بالجوال.

وتابع أنه يمكن استخدام تلك البيانات بطريقة سيئة مثل استهدافهم بحملات مغرضة أو الهندسة العكسية وانتحال الشخصية وانتحال الشركات، وسيكونون عرضة لهجمات كسرقة أموال أو تغيير أفكار أو تجييش العواطف لديهم بطريقة سلبية.

ونصح الحمادي جميع المستخدمين بعدم التفاعل مع الغرباء على واتساب وغيرها من المنصات خاصة وإن كانت الرسالة تتضمن روابط ومواقع إلكترونية.

#نشرة_الرابعة | ما الضرر الذي سيلحق بمستخدمي واتساب بعد تسريب بياناتهم؟ الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي يوضح@Abdulaziz_Hmadi pic.twitter.com/wfPiXL604j — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 25, 2022