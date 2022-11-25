تحدث الإعلامي الرياضي عبدالله بن زنان عن وضع المنتخب الوطني بعد مباراة الأرجنتين خاصة وأن هناك إصابات بين صفوف اللاعبين جراء المباراة.

وقال “بن زنان” أن الإصابات مؤثرة وخاصة الكابتن سلمان الفرج ، ولكن المنتخب يتمتع بلاعبين يتميزون بمهارة عالية وعلى قدر على من الثقة.

وفيما يخص الكروت الصفراء ، توقع التأثر بها في مباراة المكسيك حيث توقع حدوث احتكاكات بين اللاعبين في لقاء بولندا.

ونصح بن زنان خلال ظهوره في برنامج “إم بي سي في أسبوع” اللاعبين بنسيان نتيجة مباراة الأرجنتين ، مؤكداً على أهمية صفاء ذهنهم ، مضيفاً أن رينارد يساعد اللاعبين على الصفاء الذهني باستقدام عائلاتهم .