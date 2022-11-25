رفع مشجعون إيرانيون لافتات تحمل شعار “الموت لخامنئي” أثناء وجودهم في ملعب ” أحمد بن علي المونديالي” الذي شهد مباراة بين منتخب إيران ونظيره ويلز ضمن منافسات كأس العالم المقام حاليا بقطر.

ويأتي ذلك في إطار موجة الغضب التي انتابت جموع الشعب الإيراني ضد النظام الاستبدادي الذي يقوده المرشد الإيراني، على خامنئي، وتترجمت هذه الموجة في احتجاجات اجتاحت أنحاء إيران منذ مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.

يذكر أن اليوم شهد فوز المنتخب الإيراني على منتخب ويلز، فيما يخوض منتخب قطر مباراة أمام السنغال، وهولندا أمام الأكوادور، وإنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية.