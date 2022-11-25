أوضح بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، أفضل وقت لاكتساب “فيتامين د” في الشتاء.

وذكر أن أفضل وقت لاكتساب “فيتامين د” هو من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

وأضاف أن دراسة عالمية أكدت أن السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم عند التعرض للجو البارد لمدة 15 دقيقة يعادل ساعة كاملة من ممارسة النشاط البدني.