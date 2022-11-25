أظهرت لقطات مصورة ارتداء حجة لحبيب، وزيرة الخارجية البلجيكية، شارة تحمل شعار المثليين في مدرجات ملعب استاد أحمد بن علي، أثناء حضورها مباراة منتخب بلادها وكندا، في الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ونشرت حجة لحبيب عبر حسابها في موقع تويتر صورة لها تظهر ارتدائها لشارة (حب واحد) دعماً للمثليين.

وفاز المنتخب البلجيكي على نظيره الكندي بهدف نظيف.

وكانت نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، قد ارتدت أيضاً ذات الشارة ، خلال حضورها لمباراة منتخب بلادها مع اليابان، من مدرجات ملعب استاد خليفة الدولي، مما أثار جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.