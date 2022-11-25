نصح المختص بطب عيون الأطفال والحول، عبد الله، بفحص عين الطفل عند الولادة إلى عمر 5 سنوات حتى لو كان سليما.

وأضاف أنه يجب فحص عين الطفل سنويا وحتى عمر 5 سنوات، حتى عندما يدخل المدرسة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

كما شدد على ضرورة أن تسارع الأسرة بفحص عيون الطفل إذا لاحظوا عليها ظهور الحول.