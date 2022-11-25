نصح المختص بطب عيون الأطفال والحول، عبد الله، بفحص عين الطفل عند الولادة إلى عمر 5 سنوات حتى لو كان سليما.
وأضاف أنه يجب فحص عين الطفل سنويا وحتى عمر 5 سنوات، حتى عندما يدخل المدرسة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.
كما شدد على ضرورة أن تسارع الأسرة بفحص عيون الطفل إذا لاحظوا عليها ظهور الحول.
فيديو | المختص بطب عيون الأطفال والحول د. عبد الله خان:
من المفترض فحص عين الطفل عند الولادة إلى عمر 5 سنوات حتى لو كان سليما#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/w2UTjTv0rh
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 25, 2022
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