أعربت نقابة المهن التمثيلية بمصر عن أسفها بسبب الأخبار المتداولة بشأن القبض على الفنانة منة شلبي ، مطالبةً الجميع باحترام خصوصية الفنانة التي شاركت في العديد من الأعمال الفنية.

وتضمن نص البيان: ‘تعرب النقابة عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة وتمثل خرقًا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء”.

وتابع: “بل ووصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي، تنطوي على بياناتها الشخصية»، مضيفة أن كل ما تطلبه النقابة هو احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في أعراضهم وترجو النقابة من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والجميع انتظار واحترام التحقيقات”.

وأضاف البيان: “تهيب النقابة بالجميع التحلي بقوانين الإنسانية التي تسمو فوق أي قانون، وتجدد النقابة تقديرها الكامل لجهات التحقيق وللقضاء المصري وتقف احتراما لكل ما يصدر عنه من قرارات”.