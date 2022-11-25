وقع اشتباك بين عدد من الجماهير الإيرانية في محيط استاد أحمد بن علي المونديالي التي أقيمت عليه مباراة إيران وويلز، وذلك على خلفية رفع شعار النصر في إشارة للمطالبة بالحرية.

وأقدم عدد من الأشخاص بالتعدي على بعض المشجعين الايرانيين الذين كانوا يرتدون ملابس عليها علم إيران القديم والذي يدون عليه رمز الشمس والاسد ويرفعون ايديهم بعلامة النصر

وانهال البعض على المشجعين المطالبين بالحرية بالضرب ، وأسقطوه شخص منهم أرضا ثم اصطحبه الأمن إلى مركز الشرطة

كانت الشرطة القطرية قد أثارت استنكار الكثيرين بعد تعاونها مع الضباط الإيرانيين لإبعاد الجماهير الإيرانية التي جاءت إلى الاستاد بشعار امرأة ، حياة ، حرية أو رموز محسا أميني.

فيما أعرب العديد من الجماهير الإيرانية المتواجدة في قطر ليشهدوا منافسات كأس العالم؛ عن تضامنها مع الاحتجاجات الموجودة فى البلاد.