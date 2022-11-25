بالفيديو.. طفل مقابلة القناة البيروفية يكشف تفاصيل اللقاء

كشف المشجع الطفل عمر الأنصاري تفاصيل مقطعه الذي انتشر أثناء مقابلة مع قناة البيرو .

وقال عمر خلال استضافته في برنامج سيدتي أنه أصر على والده الذهاب لكأس العالم في قطر وأثناء مباراة السعودية والأرجنتين لم يجد تذاكر لمتابعة المباراة من الاستاد فقرروا مشاهدة المباراة من خارج الملعب وأثناء المباراة كانوا يتناولون الطعام وكان بجانبهم المذيع البيروفي فطلب منهم متابعة المباراة معهم لكن بشرط دفع مقابل البيتزا فرفضوا ذلك.

وأضاف أنه تعلم كرم الضيافة والمبادئ من الدين ومن أجداده ومن ثقافة الشعب السعودي، مضيفاً أنه لم يكن يتوقع فوز المنتخب وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وكان عمر قد لفت الأنظار خلال لقاء له مع قناة بيروفية، حيث تحدث الإنجليزية بطلاقة تعليقا على كأس العالم، وأمنيته في وصول المنتخب السعودي لدور الـ 16.