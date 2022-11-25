انهارت الفنانة المصرية منة شلبي بالبكاء، خلال الإدلاء بأقوالها أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في مطار القاهرة عقب عودتها من نيويورك.

وأشارت إلى أنها لا تعلم شيئًا عن المضبوطات التي ضبطت داخل حقيبتها، بحسب مواقع محلية.

وقالت منة شلبي، إنها أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وجَّه لها أفراد من سلطات الجمارك في المطار سؤالًا عما تحمله من حقائب ومتعلقات، ثم أدخلوها غرفة لتفتيشها ذاتيًا، وكذلك تفتيش حقائب ملابسها.

وتابعت : “بعد التفتيش خرجت ووجدت هذه الأشياء متراصة أمامي، ويقولون إنها ضبطت في حقائبي، ولا أعرف عنها أي شيء”.

وتم القبض على الفنانة منة شلبي لاتهامها بحيازة 12 كيس ماريجوانا أثناء تفتيش حقائبها خلال عودتها إلى البلاد بمطار القاهرة.