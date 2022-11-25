كشفت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وقالت اللجنة أنها تستشعر عظم المسؤولية المناطة بها كونها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وخريجي الثانوية؛ ليلتحقوا بالكلية.

وأضافت أنها تتشرف بخدمة المتقدمين من خلال تطبيق إجراءات ومعايير وضوابط تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني.

ولفتت اللجنة إلى أن معرفة نتائج القبول سيكون من خلال الرابط من هنا.