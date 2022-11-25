أوضحت جمارك مطار القاهرة، اليوم الجمعة، تفاصيل إلقاء القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتها، خلال عودتها من الخارج للبلاد، مشيرة إلى أنها كانت تحمل “كوكتيل مخدرات”.

وقالت الجمارك في بيانها: ” راكبة مصرية بحوزتها كوكتيل متنوع من المخدرات، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من نيويورك، ومأمور الجمرك على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية”.

وتابع البيان: “بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مأمور الجمرك تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وتم تفتيش حقائب الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كوكتيل من المخدرات وسط الملابس والمتعلقات الشخصية للراكبة داخل الحقائب”.