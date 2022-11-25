أعلنت أمانة الأحساء إطلاق أول محطة السياحة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.

وأوضحت أن إطلاق هذه المحطة يأتي ضمن مسار النقل العام الذي تم الاعلان عنه مسبقاً .

وأكدت أنه سيتم استخدامه حالياً كمحطة للباصات السياحية ومركز معلومات للسياح.