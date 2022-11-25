أعلنت أمانة الأحساء إطلاق أول محطة السياحة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.
وأوضحت أن إطلاق هذه المحطة يأتي ضمن مسار النقل العام الذي تم الاعلان عنه مسبقاً .
وأكدت أنه سيتم استخدامه حالياً كمحطة للباصات السياحية ومركز معلومات للسياح.
أعلنت أمانة الأحساء إطلاق أول محطة السياحة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة.
وأوضحت أن إطلاق هذه المحطة يأتي ضمن مسار النقل العام الذي تم الاعلان عنه مسبقاً .
وأكدت أنه سيتم استخدامه حالياً كمحطة للباصات السياحية ومركز معلومات للسياح.
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