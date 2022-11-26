كشفت دراسة علمية جديدة أن مدخني السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان من أنواع التدخين الأخرى.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة “The Journal of the American Dental Association”. أن سبب ذلك يرجع إلى التصاق السائل اللزج والسكري المعبأ في السجائر الإلكترونية بالأسنان، كما يغير السائل أيضًا ميكروبيوم الفم، مما يجعله أكثر ملاءمة للبكتيريا المسببة للتسوس.

و أشارت دراسة سابقة نُشرت في مجلة “PLOS”، إلى أد أن “بعض مكونات السائل تتفاعل مع الأنسجة الصلبة في تجويف الفم بطريقة تشبه الحلوى التي تحتوي على نسبة عالية من السكروز، والمشروبات الحمضية، مما يؤثر سلبًا على الأسنان.