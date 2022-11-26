أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، كفارة الحلف الكثير لمن يجهل عدد الأيمان التي وقع فيها ويريد أن يُكفّر عنها.

وقال الخضير “هذه تحلف بكثرة كما قالت، ولم تُحط علمًا بعدد أيمانها، فهذه تكفِّر بقدر ما حلفتْ على غلبة ظنها حتى يغلب على ظنها أنها برئتْ ذمتُها، وهي تقول: إنها لا تستطيع الصيام، والكفارة ليست بالصيام، إنما بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم من لم يجد هذه الخصال الثلاث فإنه حينئذٍ ينتقل إلى الصيام، فالتكفير بإطعام العشرة المساكين أمره سهل -إن شاء الله تعالى-، وإلا يبقى في ذمتها حتى تجد”.

جاء ذلك ردًا على سؤال لامرأة تقول: “حلفت كثيرًا ولا أدري كم مقدار التكفير، ولستُ مستطيعة للصيام، فماذا أفعل؟”