قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بكفالة مالية، بعد ساعات من إلقاء القبض عليها في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة وإحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقالت النيابة العامة في بيان لها: «د”أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة/ منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، و ورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضماناً ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه”.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت اليوم الجمعة القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة على 12 كيساً من مخدر الـ«ماريغوانا» بحوزة الفنانة منة شلبي أثناء تفتيش حقائبها، بعد وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك.