تحدث استشاري تأخر الإنجاب وأمراض النساء والولادة بندر كتبي، عن الألم الشديد كامل أيام الدورة الشهرية.

وقال بندر كتبي، إن الألم الشديد كامل أيام الدورة الشهرية” أكثر من زيارة للطوارئ، إبر مسكنه، اضطراب نمط الحياة، عدم القدرة للذهاب للعمل أو المدرسة” ليس طبيعيا ويستوجب الاتجاه للطبيب المناسب “تخصص دقيق تأخر الانجاب والغدد التناسلية”.

وأشار:”قد يكون التشخيص بطانة الرحم المهاجرة والتي تستوجب علاجا مبكرا”، مبينا:”أكياس البطانة المهاجرة ليست هي الأكياس الدموية”.

وتابع:”أكياس البطانة المهاجرة تسمى أكياس الشوكولاته لأنها مليئة بمادة لزجة هي خليط من الدم وأنسجة بطانة الرحم”، مشيرا:”الأكياس الدموية يتم امتصاص الدم وتختفي غالبا بدون أي مشاكل بعكس أكياس البطانة المهاجرة (الشوكولاته).