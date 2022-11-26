باتت عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد مستحيلة في الوقت الحالي وذلك بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي الأسبوع الماضي.

وأصبح كريستيانو رونالدو، صفقة مجانية حاليا ويملك حرية التعاقد مع أي ناد يريده منذ يوم الثلاثاء الماضي، دون أي تكلفة، وذلك أنهى مانشستر يونايتد العقد الذي ربطه باللاعب، لكن عودته للنادي الملكي لم ولن يتم التفكير فيها، وفق صحيفة AS الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن حلم عودة كريستيانو ، الذي شاركه العديد من مشجعي ريال مدريد على شبكات التواصل الاجتماعي ، سيبقى ببساطة خيارًا وهميًا يستحيل تحقيقه. كريستيانو سينهي مسيرته الاحترافية خارج ريال مدريد، ويعد القرار نهائي ولا عودة فيه.

وكان كريستيانو في مدريد في الفترة من 2009 إلى 2018 ، وأصبح هدافًا تاريخيا للنادي الملكي برصيد 450 هدفا ، وفاز قبل كل شيء بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا وفاز بأربع كرات ذهبية.